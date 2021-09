OBSC entra a vencer com golo ao cair do pano

Um golo de Gonçalo Nunes, aos 92 minutos, garantiu a primeira vitória aos Falcões do Cértima, no terreno do Alba, na abertura do Campeonato SABSEG – Zona Sul.

Num jogo típico de início de época, o Alba entrou melhor no jogo, mas a partir do primeiro quarto de hora, o Oliveira do Bairro foi superior e só se pode queixar de si próprio de não ter ido em vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Alba arriscou tudo na procura do golo. Defensivamente os bairradinos estiveram irrepreensíveis, apenas faltava poder de fogo no ataque.

As mexidas de Cajó deram outro cunho à equipa e quando o muito público presente já fazia contas que o nulo não seria desfeito, Gonçalo Nunes, isolado, na cara do guardião albergariense, não perdoou, para grande explosão de alegria de jogadores e adeptos do Oliveira do Bairro.