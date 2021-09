Parque “amado pelos oliveirenses” foi prenda no Dia da Cidade

Câmara de Oliveira do Bairro inaugurou espaço e fala de um investimento total que ronda os 800 mil euros.

Oliveira do Bairro

Está oficialmente inaugurado o Parque dos Pinheiros Mansos, em Oliveira do Bairro. Um espaço que sofreu obras de revitalização e vários melhoramentos, que transformaram aquela antiga “selva” num espaço “amado pelos oliveirenses”, como referiu o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, na passada quinta-feira, dia 26, Dia da Cidade.

O autarca, acompanhado pelo vice-presidente da Câmara, Jorge Pato, descerrou a placa alusiva à obra, levando os convidados, em seguida, a uma breve visita pelo miolo do renovado parque, com explicação dos investimentos feitos.

Antes e num discurso de homenagem aos funcionários da autarquia pela sua entrega ao projeto, Duarte Novo acabaria mesmo por salientar o o esforço daqueles e das suas chefias nesta obra. “Foram vocês que desafiaram o município a arrancar com um conjunto de investimentos neste espaço”, começou por referir.

Num conjunto de obras traduzidos num investimento de cerca de 400 mil euros, o edil oliveirense contabilizou o dobro daquela verba para as contas finais, justificando o custo associado às horas de funcionários e máquinas em torno do projeto.

