Projeto anadiense Bam.bu Bicycles vence prémio nacional de “Inovação”

Fotos: Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB)

O projeto anadiense Bam•bu Bicycles, dos irmãos Joana e Tiago Saavedra, foi o grande vencedor do Prémio Nacional “Mobilidade em Bicicleta 2021”, na categoria “Inovação”.

Nas redes sociais, os irmãos avançam estar “super contentes” por terem sido galardoados com este prémio, destacando ainda a grande importância do evento, que teve o Alto Patrocínio do Presidente da República.

“Foi um prazer partilhar esta distinção com todos os premiados e conhecer de perto outros projetos inspiradores da mobilidade”, acrescentam Joana e Tiago Saavedra, na certeza de que continuam empenhados na “promoção do bem-estar e da mobilidade sustentável”. Fotos: Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB)

A XVI edição do Prémio Nacional “Mobilidade em Bicicleta” teve lugar no passado dia 20 de setembro, no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro – Telheiras (Lisboa). O evento, numa organização da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) foi criado em 2006, de forma a reconhecer publicamente o contributo de determinadas entidades ou pessoas individuais que tenham promovido a utilização da bicicleta nas suas múltiplas vertentes.

Na edição este ano, o prémio relativo à categoria “Inovação” veio então para o concelho de Anadia. Joana e Tiago Saavedra, mentores do Bam•bu Bicycles, começaram a desenvolver este projeto, na Curia, em 2019.

Recorde-se que Bam•bu Bicycles é um projeto inovador com berço na Curia (concelho de Anadia). Uma ideia de negócio dos irmãos Joana e Tiago que andou a amadurecer, durante algum tempo, bem longe das terras bairradinas. Foi precisamente do outro lado do globo (na China) que Joana Saavedra desafiou o irmãos Tiago a equacionar a possibilidade de produzirem bicicletas de bambu em Portugal.

Já em 2020, o projeto Bam•bu Bicycles, integrou o lote de 21 projetos finalistas à 10.ª edição do Concurso Montepio Acredita Portugal. Uma iniciativa que visa reconhecer projetos nas áreas do empreendedorismo social, mobilidade, sustentabilidade, tecnologia, inovação, novos produtos e educação, que este ano recebeu 10.600 candidaturas.

O Bam•bu Bicycles foi também finalistas no projeto MOBAE (iniciativa que surgiu para impulsionar o elevado potencial da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal associado à mobilidade), tendo terminado ontem, dia 23, um programa de ore-incubação da Start for Future, onde foi selecionado para duas incubadoras: uma na Alemanha e outra na Escócia.