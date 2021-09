PS Anadia: Manuel Venâncio concorre à Junta de Freguesia de VN Monsarros

Um das prioridades do candidato é a aposta numa relação de proximidade.

Manuel António de Jesus Venâncio é o candidato do PS à Junta de Freguesia de Vila Nova de Monsarros. Nasceu nesta freguesia, mais precisamente em Monsarros, onde reside até hoje. Tem 50 anos, é casado, e tem um filho com 25 anos.

É carteiro há 32 anos, fazendo a entrega do correio nesta mesma freguesia. “Contacta diariamente com toda a população, é reconhecido como uma pessoa simples, sincera, capaz e amigo de todos”, realça o partido.

Aceitou o desafio de liderar “esta vasta equipa de pessoas motivadas, empreendedoras, de áreas tão diversas como a saúde, a economia, o comércio ou as artes, com o objetivo de contribuir para a melhoria contínua da comunidade onde sempre viveu”. A equipa que lidera, acredita que tem “a competência e vontade de elevar a freguesia à altura da sua história”.

As suas principais prioridades “serão sempre a aposta numa relação de proximidade, na auscultação das pessoas da freguesia, tentando perceber as suas preocupações, dificuldades, necessidades, ambições, desenvolvendo condições de forma a criar soluções exequíveis”.

A equipa socialista pretende ainda apostar no turismo, nomeadamente através da reabilitação de habitações degradadas para que possam ser usadas para turismo rural, a criação de passeios pedestres entre os lugares da freguesia, a criação de uma praia fluvial em Algeriz, a recuperação da Barragem do Porcão com criação de um parque de lazer e atividades aquáticas e a reabilitação da rota dos moinhos.