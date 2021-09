Torneio Humberto Mendes disputa-se este fim de semana em Sangalhos

O Sangalhos DC e mais três equipas da Proliga vão disputar entre sábado e domingo o Torneio Humberto Mendes, ele que foi atleta, treinador, dirigente e sócio. Os jogos terão lugar no Complexo Desportivo de Sangalhos e voltará a ter público nas bancadas, estando a lotação limitada a 60%.

A equipa sénior masculina do Sangalhos Desporto Clube faz a sua apresentação aos sócios, adeptos e simpatizantes este fim de semana no Torneio Humberto Mendes. Uma homenagem a um sangalhense que deu muito ao clube e que ainda hoje é participação ativa na vida do Sangalhos DC.

O clube bairradino recebe três equipas que irão disputar no Campeonato da Proliga, duas delas em que irá defrontar na primeira fase da Zona Norte, o Esgueira Basket e o Maia Basket Clube e a outra da Zona Sul, o Futebol Clube Barreirense.

No sábado, dia 25, o Sangalhos mede forças com o Maia às 16h e, o segundo jogo, entre Esgueira e Barreirense, disputa-se às 18h.

No domingo, às 15h, jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugares e, às 17h, a grande final.

O torneio encerra com a entrega de prémios pelas 19h.

Um fim de semana que promete muita competitividade, numa fase em que as equipas estão a finalizar a sua pré-época.

O Sangalhos inicia o Campeonato da Proliga no dia 9 de outubro, com a receção ao Clube dos Galitos.