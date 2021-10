3.ª edição do Festival Internacional de Música de Cantanhede está de regresso

Após dois anos de interregno está de volta a 3.ª edição do FIMCA – Festival Internacional de Música de Cantanhede. Agendada para o próximo fim de semana (dias 15, 16 e 17 de outubro), a iniciativa contará com a presença de inúmeros artistas nas mais variadas áreas culturais apresentando-se como uma mais uma oportunidade para reafirmar a qualidade e diversidade artística, assim como a expressão musical eclética que existe em Portugal.

O evento tem o seu início já sexta-feira, dia 15, pela 21h, no Pavilhão Multiusos de Febres, com um a apresentação de um concerto da prestigiada pianista francesa Monique Chenevier, que seguirá atuações de Marialva Royal Sax, Fábio Ramos, Melissa Silva e Orquestra de Bandolins de Esmoriz.

No sábado, dia 16, às 21h00 será a vez de subir ao palco a fadista cantanhedense Yola Dinis e o cantor lírico Carlos Guilherme, no concerto que será acompanhado pela Filarmónica Marialva. Yola Dinis

A iniciativa termina no domingo, com um desfile da Filarmónica Lyra Barcoucense 10 de Agosto e da Filarmónica Marialva de Cantanhede, que se iniciará na Praça Marquês de Marialva, culminando com um concerto de ambas as filarmónicas, junto do Mercado Municipal, pelas 17h. Carlos Guilherme

Recorde-se que durante o fim de semana serão apresentadas inúmeras iniciativas relacionada com o evento, designadamente a Masterclass e apresentação do livro “CLARINETE.PT” que se realizará na Biblioteca Municipal de Cantanhede, às 9h30, do dia 16 de outubro, pelo clarinetista Nuno Silva e a Masterclass “Desenvolvimento da Musicalidade e Interpretação”, que será realizada no auditório do Museu da Pedra, também no sábado, às 10h pelo saxofonista Hugo Lopes.

Com organização a cargo da Filarmónica Marialva de Cantanhede, o FIMCA – Festival Internacional de Música de Cantanhede conta o apoio da Câmara Municipal de Cantanhede, Ministério da Cultura, União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça, da Gira Sol Associação De Desenvolvimento de Febres e Cardoso e Conceição, Instrumentos Musicais.

Para marcar presença neste incrível e multifacetado evento cultural, deverá para o efeito efetuar reserva prévia através dos contactos 936 261 503 ou 914 278 307, do endereço de e-mail fmarialvac.geral@gmail.com, ou ainda nos seguintes locais: Posto de turismo de Cantanhede, Junta de Freguesia de Murtede, Junta de Freguesia de Febres, Junta das Freguesias de Cantanhede e Pocariça, Junta de Freguesia de Cordinhã, Café “A Petisqueira”, em Enxofães ou no Café Central, em Cordinhã.