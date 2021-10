“Ah! Ah! Anadia Humor Fest” testa humor como forma artística no Club de Ancas

Stand-up comedy, teatro, música e cinema são os protagonistas de “Ah! Ah! Anadia Humor Fest”, um novo evento/marca que vai passar a figurar anualmente na programação do Club de Ancas.

A ideia desta primeira edição, segundo a organização, é testar, nas suas diferentes formas, o uso do humor/comédia como forma artística.

Para esta edição foram convidados um conjunto de projetos de cariz “amador” mas de inegável qualidade, propondo-se como base do evento – e sua principal referência – o Cinema de humor, considerando a programação do “Cinema À Medida” do CineClub Bairrada. “Num registo desprendido, preparamos uma primeira edição do Ah!Ah! Anadia Humor Fest, que contamos ser do interesse do público em geral”, considera o Club de Ancas.

O festival arranca hoje, quarta-feira, dia 13 de outubro, com o Cineconcerto “The Cameraman”, e termina no próximo domingo, dia 17.



Confira aqui a restante programação:

Dia 14 | 21h

Club de Ancas | Entradas Grátis

Cinema “O Filme do Bruno Aleixo” de João Moreira e Pedro Santo (filme de autoria e realização do anadiense João Moreira e que contou com o apoio do Club de Ancas | CineClub Bairrada e Município de Anadia. Após a visualização do filme será feita uma visita guiada aos locais de gravação)

Dia 15 | 21h

Club de Ancas | Entradas Grátis

Stand Up Comedy ” com Afonso Paiva, Ricardo Maria, Pedro Mata e Rui Lourenço

Associação Cultural ‘Motivos Alternativos’

Dia 16 | 21h

Cineteatro Anadia

Stand Up Comedy com Aldo Lima, “Especial desde pequenino”

Organização Município de Anadia

Dia 17 | 16h

Museu das Duas Rodas | Entradas Grátis

Teatro Infantil com Ivo Prata, “Histórias em Bicicleta”