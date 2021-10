Anadia FC Basquetebol apresentou plantel

No passado sábado, no Museu do Vinho, o Anadia FC apresentou em conferência de imprensa a sua equipa sénior de basquetebol, seguindo-se um jogo de apresentação aos seus sócios e adeptos frente à forte equipa do Olivais Coimbra, que milita no CN1.

Na época passada foi por uma unha negra que o Anadia FC Basquetebol não subiu ao CNB1 no confronto final com o FC Gaia.

Para a nova temporada, segundo o treinador Pedro Maia, que continua ao leme dos Trevos, os objetivos são passar à fase seguinte e se possível discutir novamente a subida de divisão. “A equipa está mais equilibrada e continua a prevalecer os atletas do concelho. Apenas um atleta é de fora de Anadia, esse é o objetivo principal, continuar a garantir espaço para os atletas do concelho continuarem a praticar basquetebol”, deixando um agradecimento especial ao Paulo Silva, à Palmira Oliveira, “incansáveis no proporcionar de todas as condições à equipa para trabalhar e aos apoios das empresas da região que continuam a acreditar no projeto”.

O campeonato CN2 inicia-se no próximo fim de semana. O Anadia joga dia 10, em casa, contra a Académica Sub-23.

Plantel 2021/2022

Rafael Oliveira, Luís Seabra, João Santos, Rafael Soares, Nuno Baía, Pedro Silva, Ricardo Marques, Nuno Lopes, André Costa, Guilherme Carvalho (ex-GiCA, João Pereira, Diogo Cardoso e Filipe Monteiro (todos ex-Sangalhos), Rodrigo Costa (regresso à atividade) e João Teixeira (Sub-18).

Treinador: Pedro Maia

Diretor: Paulo Silva

Seccionista: Daniel Martins