Anadia: Trabalhos em bunho e junco alertam para arte em vias de extinção

Foi inaugurada na tarde do último sábado, dia 16 de outubro, na Biblioteca Municipal de Anadia, a exposição “Reabilitar-Nós”, projeto artístico inserido na Festa do Bunho e do Junco, que decorreu em Torres, Vilarinho do Bairro, numa organização da Galeria Olga Santos, em parceria com a Associação Recuperar a Aldeia de Torres e que contou com o apoio do Município de Anadia.

Natália e Susana Loureiro (mãe e filha) são as responsáveis e grandes dinamizadoras da Associação Recuperar a Aldeia de Torres (ARAT) que quer, através deste tipo de iniciativas, não só dar a conhecer o trabalho que a Associação está a realizar na aldeia de Torres (freguesia de Vilarinho do Bairro), mas também preservar a identidade cultural deste território.

Um desses trabalhos está patente no hino da Associação baseado em canções com mais de cem anos. “Era uma canção que a minha bisavó cantava”, explica Susana Loureiro.

E se os trabalhos artesanais feitos em bunho e junco passaram a ter uma maior atenção e a serem mais falados, a verdade é que Susana Loureiro não deixa de lamentar que o número de artesão não tenha aumentado. “Continuamos com seis artesãos, dois deles utentes em lar”, avança Natália Loureiro, sobre uma arte em vias de extinção e aparentemente sem seguidores que lhe dêem continuidade.

Notícia completa na edição impressa ou digital