Avelãs de Caminho: Acidente causa uma vítima mortal

Uma mulher, com cerca de 70 anos, perdeu a vida na sequência de um acidente de viação, ocorrido ontem, dia 19, por volta das 20h, no IC2, em Avelãs de Caminho.

Segundo apurámos, a vítima mortal residia em Avelãs de Caminho. O acidente causou ainda dois feridos ligeiros (uma jovem de 19 anos e um homem de 42 anos), e um ferido grave (um homem com cerca de 80 anos).

Ao JB, Bruno Almeida, comandante dos Bombeiros Voluntários de Anadia, explicou, que as viaturas seguiam no mesmo sentido quando, uma das viaturas envolvidas terá batido na traseira da outra. A vítima mortal seguia no banco traseiro da viatura que foi batida por trás.

Para o local foram deslocados 21 operacionais e várias viaturas de socorro, nomeadamente dos Bombeiros de Anadia, que tiveram de utilizar material de desencarceramento, assim como a VMER de Coimbra e SIV de Águeda.

Militares do Destacamento da GNR de Anadia tomaram conta da ocorrência.