Acidente aparatoso na Pampilhosa deixa moradores em sobressalto

Um violento despiste ocorrido na noite de ontem (segunda-feira) acordou os moradores da Rua de Santa Marinha, na Pampilhosa e voltou a deixá-los em sobressalto. O acidente aconteceu por volta das 23h20, quando um veículo que alegadamente circulava em excesso de velocidade perdeu o controlo, indo embater violentamente contra três viaturas estacionadas.

Os dois ocupantes do automóvel são residentes na Pampilhosa e têm idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos. No local, estiveram duas patrulhas da GNR e elementos dos bombeiros. Os envolvidos foram detidos e levados para o posto da Mealhada. Do acidente resultaram danos materiais significativos nas viaturas envolvidas.

De acordo com um dos moradores, a Rua de Santa Marinha “tem sido palco de inúmeros acidentes nas últimas décadas”, com o excesso de velocidade a ser apontado como principal causa. Relata que “já se perdeu a conta ao número de veículos destruídos em despistes semelhantes” e teme que, mais cedo ou mais tarde, a situação resulte numa tragédia maior.

De acordo com denúncia enviada à nossa redação, os moradores, que se sentem “esquecidos e indignados com a falta de medidas de segurança”, garantem que, ao longo dos anos, fizeram várias denúncias junto da Câmara Municipal (participando, inclusive, em reuniões de câmara) e das autoridades, apelando à instalação de inibidores de velocidade, como por exemplo passadeiras elevadas. No entanto, queixam-se de que nenhuma ação foi tomada nesta que é uma das principais vias da vila, por onde circulam diariamente centenas de carros, sendo um perigo iminente para as famílias, muitas com crianças e idosos.

Apenas dois acidentes reportados

Contactada pelo JB, a Câmara Municipal da Mealhada esclarece que, ao contrário do que relatam os moradores, dando conta de “vários acidentes nas últimas décadas” na Rua de Santa Marinha e de “várias denúncias junto da Câmara Municipal e das autoridades”, nos últimos anos foram reportados às autoridades apenas dois acidentes de viação naquela rua, um dos quais o de ontem e outro em 2022, dados apurados pela autarquia junto dos seus serviços e das forças de segurança.

O acidente de segunda-feira à noite levou a Câmara a analisar as ocorrências deste tipo naquela via rodoviária, de forma a acautelar a segurança da população, numa altura em que tem em curso um plano para reduzir a velocidade nas estradas do concelho.

Em concreto na freguesia da Pampilhosa, Câmara e Junta têm em mãos um plano de segurança para as principais vias, no sentido de dotar de dispositivos de redução de velocidade (almofadas redutoras de velocidade) alguns pontos negros rodoviários. “Esta medida está a ser alargada a todo o concelho, por forma a reforçar a segurança nas estradas”, realça o executivo liderado por António Jorge Franco.

Entretanto, no atual mandato, o executivo municipal recebeu um único alerta de um morador da Rua de Santa Marinha, numa reunião em janeiro de 2024, dando conta da velocidade com que transitavam ali os veículos. De acordo com esclarecimento dado pela autarquia, “o presidente da Câmara prontificou-se a analisar a situação no sentido de conferir mais segurança àquela estrada, juntamente com a Junta de Freguesia de Pampilhosa”.

Sobre o acidente da noite de ontem, “ocorrido por um suposto conjunto de comportamentos de risco por parte do condutor, a Câmara só tem de repudiar esta conduta e lamentar a forma com que aterrorizou os moradores e atentou à sua segurança”, refere António Jorge Franco, apontando que “estamos perante uma situação que fragiliza a segurança de pessoas de bens e por isso vamos resolver esta questão com a maior brevidade possível, para, com o apoio das autoridades, inverter estas consequências”, concluiu.