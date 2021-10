Bombeiros de Oliveira do Bairro alargam prazo de inscrição no “Fire Colors”

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB) prolongou a data limite de inscrição na primeira edição do evento no Fire Colors. Assim, se ainda não se inscreveu, pode fazê-lo até às 13h do próximo dia 9 de outubro, ficando condicionado à quantidade disponível de kits.

Recorde-se que, durante uma semana (de 9 a 16 de outubro), os participantes nesta iniciativa são convidados a dar asas à sua criatividade para personalizar uma t-shirt técnica fornecida pela organização, e a praticar desporto com recurso a essa mesma t-shirt.

Para a organização do “Fire Colors”, a AHBVOB conta com o envolvimento da Câmara Municipal como coorganizador e com o Jornal da Bairrada como parceiro de comunicação.

Aceda aqui ao formulário de inscrição.

A inscrição só será considerada válida mediante o pagamento de 5 euros para acesso ao kit de participante.

Na impossibilidade de aceder à internet, o participante pode dirigir-se ao Quartel-sede da AHBVOB para efetuar a sua inscrição (de segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h e aos sábados das 8h30 às 12h30).

Cada participante tem acesso a um kit individual composto por: t-shirt técnica em tecido transpirável de fácil lavagem e secagem; duas embalagens (duas cores) de tinta lavável para personalização da t-shirt.

Durante a semana da realização do evento, os participantes são convidados a personalizar a sua t-shirt com as tintas fornecidas pela organização, e a praticar exercício físico. Esta atividade deve ser registada em fotografia. Para tal, será dado acesso exclusivo a vídeos com exercícios demonstrados por Personal Trainers que qualquer um pode executar em casa. Para o efeito os participantes receberão diariamente um URL por email para acesso ao conteúdo. Os participantes, que assim o entendam, devem enviar a foto à organização do evento por mensagem privada, ou email geral@ahbvoliveiradobairro.pt para posterior publicação na página do evento.

No dia 16 de outubro, às 18h, será registado o número de “gostos” em cada foto, para publicação dos resultados às 21h. As fotos com mais “gostos” terão acesso a prémios que serão divulgados oportunamente pela organização.

Só os participantes que enviarem fotos à organização é que se habilitam a prémios.

Fora de Oliveira do Bairro, os kits ainda podem ser levantados no dia 9 de outubro, das 9h às 13h, nos seguintes locais:

Mamarrosa – Supermercado Ponto Fresco

Palhaça – Supermercado Alberto Braga

Troviscal – Junto à Padaria Tropical

Oiã – Praça do Cruzeiro

Bustos – Paradi.

Podem também ser levantados de 27 de setembro a 9 de outubro, no Quartel-sede da AHBV de Oliveira do Bairro, durante o seu horário de funcionamento. No momento da inscrição, o participante deve indicar o local de levantamento do seu kit.