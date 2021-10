Campanha “Vagos + Comércio” prolongada por mais dois meses

A campanha de dinamização e de apoio ao comércio tradicional e serviços, denominada “Vagos + Comércio”, criada pelo Município de Vagos em conjunto com o Núcleo Empresarial de Vagos, vai prolongar-se por mais dois meses.

Assim, a campanha “Vagos + Comércio” continuará nos próximos meses de novembro e de dezembro, sendo já conhecidas nas datas dos próximos sorteios (26 de novembro e 30 de dezembro).

Esta decisão de prolongar a campanha prende-se com o facto de ter registado uma grande adesão, quer por parte dos agentes económicos, quer por parte da população do concelho.

Desta forma, será permitido que comerciantes e população possam aproveitar a aproximação da época natalícia para poder usufruir das vantagens de fazer parte do presente projeto.

Relembramos que ao fazer compras num estabelecimento aderente, num valor igual ou superior a 10 euros, o cliente terá direito a um cupão que deverá ser colocado num dos recipientes à disposição para o efeito que se encontram em todas as Juntas de Freguesia do concelho, assim como na Biblioteca Municipal de Vagos, habilitando-se nos sorteios mensais, a vouchers no valor de 100 euros para poder fazer compras no comércio local.