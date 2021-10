Concurso de Leitura em Voz Alta regressa às escolas de Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro vai promover a 14.ª edição do Concurso de Leitura em Voz Alta “Ouvir Ler… Que Prazer!”, dirigido a todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro e do Instituto Profissional da Bairrada.

Depois de a edição de 2020/2021 ter decorrido em formato online, a iniciativa regressa este ano ao seu formato original, mantendo as duas fases, a escolar, até 15 de janeiro de 2022, e a final concelhia, que se vai realizar no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, no dia 11 de fevereiro de 2022, às 21h.

As inscrições vão decorrer durante todo este mês de outubro, podendo ser feitas pelos alunos diretamente nas suas escolas.

As normas e a ficha de inscrição do concurso encontram-se disponíveis na página de internet da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Os alunos apurados na fase escolar, de cada ciclo de ensino (1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário), vão participar na final concelhia, onde serão avaliados por um júri.

Os melhores leitores em voz alta de cada ciclo de ensino do concelho vão depois representar Oliveira do Bairro no Concurso Intermunicipal de Leitura da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

As obras selecionadas para compreensão e leitura, em cada um dos quatro ciclos de ensino em prova, serão preferencialmente de autores de língua portuguesa e recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura.

A iniciativa “Ouvir Ler… Que Prazer!”, implementada pela Rede de Bibliotecas de Oliveira do Bairro, tem como objetivo promover o gosto pelo livro e pela leitura entre os jovens, incentivar o contacto e o conhecimento de obras de autores de língua portuguesa, promover o convívio e a salutar competitividade entre os participantes e promover o espírito de cidadania.