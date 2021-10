Concurso de rótulos premeia criatividade e desperta jovens para a solidariedade

O Rotary Club Curia-Bairrada levou a cabo, na tarde do último sábado, dia 16 de outubro, a cerimónia de entrega de prémios do concurso referente à criação do rótulo para o vinho ‘Companheiros’.

O evento teve lugar no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, e juntou alunas premiadas, familiares, amigos, docentes do Agrupamento Escolas de Anadia (AEA) e vários rotários.

Este ano, o concurso que contou com 15 participações, distinguiu com o 1.º prémio Sara Costa; com o 2.º prémio, Inês Silva e com o 3.º prémio, Maria Beatriz Santos.

Embora a 2.ª edição do vinho ‘Companheiros’ ainda não tenha sido lançada, o rótulo já está escolhido e resulta de um concurso promovido por este club rotário.

