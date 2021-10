Feira outonal do Centro Escolar recheada de produtos caseiros

Verba angariada com a venda de produtos generosamente oferecidos pelos familiares dos alunos do Centro Escolar destina-se à aquisição de material didático.

A 5.ª edição da Feira Outonal, realizada no âmbito do Dia Mundial da Alimentação (celebrado a 16 de outubro), pelo Centro Escolar de Sangalhos, traduziu-se num enorme sucesso.

Depois de um interregno no ano passado, devido à pandemia, o pátio deste Centro Escolar serviu de palco, na manhã da última quinta-feira, a uma muito movimentada feira recheada de produtos da horta e da capoeira.

Hortaliças, frutas da época, bolos, tremoços, mas também galos, galinhas e codornizes encheram as mesas distribuídas pelo espaço. Produtos trazidos para a escola pelos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo que, juntamente com os docentes, os venderam a muitas pessoas da comunidade educativa que por aqui foram passando ao longo da manhã.



