Festival de Humor regressa ao Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro

O Hu’morde-me – Festival de Humor de Oliveira do Bairro regressa ao auditório do Quartel das Artes para a sua 4.ª edição, entre 5 e 13 de novembro, levando ao palco Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) e David Cristina, Dário Guerreiro, Luana do Bem, Guilherme Fonseca e Manuel Cardoso.

Lília Ana Águas, vereadora da Cultura do Município de Oliveira do Bairro, explica que se trata de um cartaz “diverso e adaptado a todos os gostos e gerações, à semelhança das três edições anteriores, com humoristas de destaque no panorama nacional”.

O preço dos bilhetes para os espetáculos do Festival Hu’morde-me varia entre os 7,5 euros e os 18€euros, podendo ser adquiridos na receção do Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, ou através do site bit.ly/TicketlineQA, pesquisando pelo nome do evento. Todos os espetáculos têm início marcado para as 22h.

Notícia completa na próxima edição do Jornal da Bairrada