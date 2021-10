Licínio Patarra (PSD) é o novo presidente da Junta de Vilamar e Corticeiro de Cima

Licínio Patarra (PSD) é o novo presidente da Junta da União de Freguesias de Vilamar e Corticeiro de Cima, no concelho de Cantanhede. Andreia Domingues será a secretária e Mónica Cavaco a tesoureira.

Depois de um empate em número de votos (413), entre PSD e PS, para a Assembleia de Freguesia, nas eleições de 26 de setembro, os eleitores voltaram às urnas para um “tira-teimas” no último domingo.

Desta vez, o PSD levou mesmo a melhor, com a conquista de 481 votos (50,90%, o que equivale a 5 mandatos na Assembleia de Freguesia). Em segundo lugar ficou o PS, com 443 votos (46,88% e 4 mandatos).

Licínio Patarra, que era o Secretário de Egídio Reis (PSD) no mandato anterior, candidatou-se este ano como cabeça de lista e reconquistou a União de Freguesias de Vilamar e Corticeiro de Cima para o partido social-democrata.

Com esta, passam a ser 11 as freguesias em Cantanhede com executivos PSD, ficando o PS com 3.