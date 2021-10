Marmoguia representa o país em certame internacional dedicado à pedra natural

A empresa bairradina Marmoguia faz parte da comotiva de 12 empresas do país que participam até dia 2 de outubro na Marmomac, a maior feira internacional dedicada à pedra natural, em Verona (Itália).

Juntamente com a empresa de Anadia estão no certame uma representação da Associação Nacional da Indústria Extrativa e Transformadora (ANIET) e as empresas Granitos do Norte (GNT), a Gra2003, a Granitos Irmãos Peixoto, a Hélio & Monteiro, a Horusoftware, a Maroufi, a Neogran, a Pardais, a Telmo Duarte, a Transgranitos e a Valstone.

Refira-se que edição de 2019 desta feira, antes pandemia, a representação portuguesa foi de 73 empresas, não passsando as 12 na edição deste ano.

“Esta é uma excelente oportunidade para reatar contactos e ampliar mercados, pois esta edição é também o primeiro grande evento do setor, realizado presencialmente, após crise pandémica provocada pelo covid-19”, destaca a ANIET, em comunicado.

O nosso país é o 7.º maior exportador mundial de pedra natural. E fechou 2019 com um volume de exportação de 427 milhões de euros, valor que baixou cerca de 60 milhões em 2020, devido à pandemia.