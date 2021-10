Mostra internacional de curtas-metragens em Cantanhede

A próxima sessão das “4.ª feiras Clássicas” irá realizar-se a 3 de novembro, pelas 21h, no auditório do Centro Paroquial de S. Pedro, com a exibição de várias curtas-metragens apresentadas no festival “Marés Curtas – Mostra Internacional de Curtas-Metragens (Marmostra)”.

Com organização conjunta da Associação fotografARTE, do Cineclube Bairrada e do Município de Cantanhede, o evento será dirigido, como habitualmente, por Vasco Espinhal Otero, e irá apresentar a mostra internacional de Curtas-Metragens, pela primeira vez em Cantanhede, iniciativa que vai na 4.ª edição e já é partilhada com Praia de Mira, Figueira da Foz e Canelas (Estarreja).

O festival Marés Curtas – Marmostra nasceu na Praia da Tocha por iniciativa da AMPT – Associação de Moradores da Praia da Tocha, local onde mantém a sua sede, e se realiza, anualmente, em julho, abordando temas tão atuais como Mar, Ambiente, Tradições e Natureza, atingindo este ano um recorde de 3.004 participações, oriundas de 119 países.

Recorde-se que a edição deste ano das ‘Marés Curtas’ surgiu no âmbito da candidatura “O Mar que nos Une” – programação Cultural em Rede 2021, aprovada pelo Programa Operacional Regional do Centro (Centro 2020) que integra os municípios de Cantanhede, da Figueira da Foz e de Mira, e que visa integrar, capacitar e revitalizar os agentes culturais e artísticos.

Por outro lado, as “4.ª feiras Clássicas” ocorrem desde 2016, habitualmente na primeira quarta-feira de cada mês, à noite, no auditório do Centro Paroquial S. Pedro. A entrada é gratuita, com uso obrigatório de máscara, controlo de temperatura na entrada, cumprimento das normas da DGS.

Em Cantanhede, esta iniciativa tem ainda o apoio do Coletivo Artístico Efervescente, Associação Lúcia Lima, Paróquia de Cantanhede, Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira, União das Freguesias Cantanhede e Pocariça, Cinemusicorium e Rádio Universidade de Coimbra.

Destaca-se também o facto de existirem desde 2019 o alargamento das “4.ª feiras Clássicas” aos concelhos de Anadia, Mealhada e Águeda, com a firme intenção de expandir, a breve trecho, esta iniciativa cultural a outros concelhos da região da Bairrada, no âmbito da intervenção cultural do Cineclub Bairrada.