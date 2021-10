Município de Anadia limpa rios da Serra e Cértima

O troço do Rio da Serra, entre o Parque Urbano de Anadia e a confluência com o Rio Cértima, está a ser alvo de uma intervenção de limpeza, nomeadamente das suas margens. Paralelamente, o Rio Cértima também será alvo de uma limpeza. “Numa primeira fase, serão intervencionados os pontos mais críticos, contudo, o objetivo é estender a limpeza a toda a sua extensão, no que respeita ao concelho”, refere nota do Município de Anadia.

A operação visa remover árvores caídas, bem como a vegetação e outros detritos, por forma a melhorar as condições de circulação da água, prevenindo eventuais cheias, no caso de se verificar um inverno mais chuvoso.

As intervenções que estão a ser realizadas não têm qualquer comparticipação ou apoio por parte do Governo, ao contrário do que acontece com a limpeza e reabilitação do Rio Levira.

No entanto, o Município já solicitou à Agência Portuguesa do Ambiente o pedido de comparticipação, de forma a que se viabilize o apoio nestes cursos de água.