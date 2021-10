OBSC levou a melhor sobre o Fermentelos, com 3 golos sem resposta

Com a quinta vitória consecutiva, o Oliveira do Bairro (Camp. SABSEG) divide a liderança com o Beira-Mar. Na Liga 3, o Anadia perdeu pela primeira vez em casa diante da Oliveirense.

Para a 5.ª jornada do Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro, em mais um dérbi bairradino e em casa, levou a melhor sobre o Fermentelos com três golos sem resposta. Um resultado gordo, mas os homens da Pateira, sobretudo na primeira parte, tiveram situações para fazer melhor.

Em terceiro lugar, com menos quatro pontos, surge a LAAC, que venceu em casa o Pampilhosa. Os ferroviários ainda não conseguiram entrar verdadeiramente na linha.

O Águeda, ao golear em casa o Avanca, fecha os quatro primeiros, que dão acesso à fase de subida.

Anadia sofre primeira derrota em casa

Na Liga 3, o Anadia FC perdeu pela primeira vez em casa diante da Oliveirense. Tem 4 pontos, mas, com cinco jornadas cumpridas, nada está perdido.

Os bairradinos tiveram excelente entrada, mas depois de sofrerem um golo (logo a seguir tiveram hipótese de empatar), perderam no rumo do jogo. O campeonato vai parar e só regressa (pelo meio há Taça), dia 22. Tempo para recuperar energias.

O clube vive, por estes dias, numa montanha russa de incertezas, com a tomada de posição do investidor Akira Nakamura em assumir a presidência da SAD, à “revelia” da direção do clube, o que levou o seu presidente Vasco Oliveira a impugnar a decisão. Tudo isto terá, certamente interferência no desempenho da equipa, ainda para mais quando se fala também de salários em atraso.

O treinador Miguel Valença tem sido coerente nos seus comentários. Depois de uma excelente época no Campeonato de Portugal, sendo primeiro na sua série e, na fase final, tendo ficado a um ponto da subida à Liga Portugal SABSEG, a Liga 3 seria outra realidade. Assim tem sido.