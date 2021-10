Padre Rodolfo Leite lança livro no âmbito dos 115 anos da Misericórdia da Mealhada

“Deus é tão próximo de nós que não vale a pena andar a procurá-lo demasiadamente nas transcendências, temos de o procurar na proximidade”. Quem o afirma é o Padre Rodolfo Leite, pároco do concelho da Mealhada desde 2017, e é isso que ele faz no seu novo livro, “Palavras que querem ser semente”, contando histórias quotidianas, pequenas experiências diárias e reflexões sobre Deus, a fé e o amor.

O livro, que é lançado hoje, dia 15, na Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL), pelas 17h30, reúne as principais crónicas escritas, nos últimos três anos, pelo Padre Rodolfo Leite, para o Jornal da Mealhada. Com edição da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada (SCMM), no âmbito dos seus 115 anos, a obra será apresentada pelo Provedor, João Peres.

“Quando escrevo a minha preocupação é servir quem lê, deixando sempre espaço e liberdade para que o leitor possa fazer o seu juízo crítico e assumir aquilo que quer – sem formatações, sem condicionamentos, mas sobretudo deixando sempre um espaço aberto para a pessoa se recriar e reinventar a partir daquilo que está escrito”, afirma o Padre Rodolfo, acrescentando: “o que escrevo não é mais do que uma provocação positiva sobre o nosso viver, social, comunitário e familiar, a nossa história e o nosso papel no mundo e com os outros”.

Acrescente-se ainda que a obra vai estar à venda nas paróquias do concelho e na Santa Casa. O livro tem o valor unitário de 10 euros e a Misericórdia da Mealhada cede os lucros da sua venda aos grupos sóciocariativos da Unidade Pastoral da Mealhada.