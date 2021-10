Quartel das Artes acolhe festival de dança para crianças

A DCTR – Associação Cultural de Aveiro está a promover um Festival de Dança Online para crianças, denominado “Lá Fora/Cá Dentro”, com duas residências artísticas com espetáculo na zona da Bairrada: em Oliveira do Bairro, de 6 a 10 de outubro no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, e em Águeda, de 11 a 15 de outubro no AgitLab.

O espetáculo decorrente da residência no AgitLab será transmitido via streaming (aberta a qualquer pessoa), no dia 15 de outubro. Para além disso, serão realizados workshops presenciais em Oliveira do Bairro e Águeda e online com os restantes municípios parceiros da região centro sobre o tema trabalhado.

Este projeto é inspirado nas obras homónimas “Lá Fora” e “Cá Dentro” e trabalhará a ligação das crianças com a natureza e a ligação das crianças consigo próprias.

A DCTR realiza, ao longo do ano, Residências Artísticas um pouco por todo o país, que mais não são do que uma oportunidade de estimular a experimentação e a criação artística.