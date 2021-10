Quartel das Artes e Cerâmica Rocha recebem vários espetáculos este fim de semana

Até ao próximo domingo, dia 17 de outubro, o Quartel das Artes Dr. Alípio Sol (QA) e a Cerâmica Rocha, em Oliveira do Bairro, vão receber atividades educativas e culturais dedicadas a todos os públicos.

Espetáculos infantis, música, teatro, com destaque para a comédia, e ainda a três workshops com vista à divulgação do património industrial, cultural e natural do Concelho de Oliveira do Bairro, fazem parte da programação.

Hoje, quinta-feira, dia 14, pelas 21h30, o Quartel das Artes recebe o humorista e contador de histórias Jorge Serafim que irá apresentar o seu projeto “Contopias”. Um serão de contos de todo o mundo, “que têm na palavra a forma de reencontrar as pessoas em tudo o que as une e separa”. A entrada é gratuita.

O equipamento cultural do Município de Oliveira do Bairro vai contar também na sua programação, e com entrada gratuita, com o Safra – Festival de Música Moderna da Região de Aveiro, já amanhã, sexta-feira, às 21h30. Em palco, vão estar os projetos Himalion, a mais recente entidade artística de Diogo Sarabando, dedicada às explorações através do indie-folk, e Perpétua, que lançaram este ano o seu álbum de estreia “Esperar Pra Ver”, marcado por sonoridades indie-pop, que inclui o single “Perdi a Cor”.

O SAFRA é um ciclo de programação artística para a promoção da música moderna produzida na Região de Aveiro.

Sábado, o Quartel das Artes vai ainda apresentar a comédia “Ai a minha filha”, às 21h30. A peça, com os atores Carlos Cunha e Erika Mota, é para maiores de 12 anos e tem um custo de 12 euros por pessoa.

Para sábado e domingo, mais uma vez, a escolha é variada, com atividades para todas as idades, promovidas no âmbito do projeto de programação cultural AMO – O Motor Que Nos Liga, que envolve os Municípios de Oliveira do Bairro, Albergaria-A-Velha e Murtosa.

A manhã de sábado começa com um passeio botânico no Parque Ribeirinho do Carreiro Velho, para observação das principais espécies botânicas e habitats existentes nesse local. Esta atividade, dinamizada pela associação Bioliving, tem início às 10h e destina-se ao público em geral.

Nesse mesmo dia, pelas 15h, o Chef João Moreira vai à Cerâmica Rocha, em Oliveira do Bairro, para um workshop gastronómico, onde serão desenvolvidas, de forma interligada, as temáticas do pão de Albergaria, das conservas da Murtosa e da cerâmica do concelho bairradino. Serão, ainda, apresentados alguns produtos locais, de cozinha regional. O empratamento será feito em louças e cerâmica de Oliveira do Bairro.

O fim de semana termina com o regresso das oficinas criativas de música com materiais cerâmicos, dinamizadas pelo projeto Crassh. As sessões estão marcadas para as 15h e 16h15 de domingo, na Cerâmica Rocha. As próximas oficinas vão realizar-se nos domingos seguintes, dias 24 e 31 de outubro, com sessões às 10h15 e 11h30.

A participação nestas três atividades do projeto AMO – O Motor Que Nos Liga é gratuita, sujeita a pré-inscrição através do preenchimento de um formulário, disponível na página de facebook do Município de Oliveira do Bairro e no seu site, em www.cm-olb.pt. A inscrição só será validada após confirmação, via e-mail, por parte da Câmara Municipal.

Recorde-se que ontem, quarta-feira, o Quartel das Artes recebeu “O Sétimo Sol”, um espetáculo musical destinado aos mais pequenos e que teve como cabeças de cartaz Pedro Lamares, Vasco Negreiros, Alafia Ensemble e Beatriz Bagulho.