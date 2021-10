Sangalhos DC e Boomerang celebram parceria

A Boomerang conta hoje com uma moderna frota de 25 camiões e 27 funcionários e é especialista no transporte a granel de matérias, primas para a grande maioria das cerâmicas do distrito de Aveiro, sendo que 80 por cento é dedicado à exportação.

A Boomerang Transportes e o Sangalhos Desporto Clube celebraram na manhã do passado domingo um protocolo onde a empresa localizada em Sangalhos será o patrocinador oficial da equipa principal que entrou na véspera com o pé direito no Campeonato da Proliga, ao vencer em casa o Clube dos Galitos por 69-57.

A cerimónia decorreu nas instalações da empresa.

Jorge Anjos, presidente do Sangalhos Desporto Clube (SDC), sobre este momento tão especial, disse: “Para um clube com a magnitude do SDC a ajuda dos patrocinadores e da Câmara Municipal de Anadia é essencial para a sua sustentabilidade ao longo dos anos. Por isso estamos agradecidos pela ajuda que nos tem sido dada das várias entidades, sabendo que cada um ajuda dentro das suas possibilidades e que toda a ajuda é preciosa e bem-vinda, principalmente no atual contexto em que vivemos.”

O jovem presidente do SDC referiu que apesar dos patrocínios que o SD já conseguiu, “seria importante que mais empresas, quer do município quer da freguesia de Sangalhos, ajudassem o clube, pois só desta forma, a par de uma boa gestão dos recursos, é possível dar sustentabilidade e estabilidade ao mesmo”.

Sobre os objetivos para a nova época, o líder sangalhense espera garantir a manutenção o mais rápido possível e lutar pelos playoffs.

Praticou desporto até aos 22 anos, sempre no SDC. Jogou basquete até aos juniores e depois corfebol. Falamos de José Miguel, proprietário da Boomerang Transportes. “É um orgulho enorme recebermos na nossa humilde casa e nesta humilde empresa. Fui jogador no SDC e neste momento estou a ajudar o clube que me ajudou a crescer. Não estou a pedir nada em troca, faço-o porque gosto do SDC.”

