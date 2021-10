Sucesso da caminhada solidária dá força a futuras iniciativas

Rotary Club Curia Bairrada promoveu, no passado dia 23 de outubro, a 2.ª Caminhada Solidária, desta feita a favor do Centro Social Recreativo e Cultural de Pedralva.

O Rotary Club Curia Bairrada promoveu, no passado dia 23 de outubro, a 2.ª Caminhada Solidária, desta feita a favor do Centro Social Recreativo e Cultural de Pedralva. Após a entrega dos kits, às 9h, coube ao instrutor e personal trainer Nuno Coleta, do Cross Company, realizar um pequeno momento de aquecimento, em ambiente agradável, descontraído mas muito eficaz e com uma alegria contagiante.

Eram 10h30 quando a caminhada começou. Na ocasião, a diretora técnica da instituição, Teresa Rodrigues, não deixou de dar as boas-vindas aos cerca de 130 participantes que se inscreveram desejando um bonito e agradável dia de convívio e participação.

De igual forma, Maria de Lurdes Pereira, presidente do Rotary Curia Bairrada, agradeceu a participação voluntária do ginásio Cross Company, mas também a enorme adesão de participantes, tornando possível o sucesso deste evento, destacando que “o contributo de todos fará a diferença no apoio social que esta instituição presta na comunidade”.

Já Célia Miranda, do Centro Social da Pedralva, realçou a importância do voluntariado como um aspeto importante para uma comunidade mais digna e equilibrada. Aproveitou para agradecer o envolvimento dos elementos da ADCP (Associação Desportiva Cultural de Pedralva), ao presidente da Associação, Pedro Pereira que, juntamente com a sua equipa (Mário Miguel Ferreira, Rosário Figueiredo, Fred José e Filipe Costa) muito contribuíram como voluntários na ajuda do traçado dos trilhos, limpeza e acompanhamento nos percursos: “Sem eles não teria sido a mesma coisa”, sublinhou a responsável.

