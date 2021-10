Três detidos por tráfico de droga em Aveiro

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Aveiro (NIC), deteve a 6 de outubro, duas mulheres e um homem, com idades compreendidas entre os 23 e os 50 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Aveiro, informaram hoje as autoridades.

“No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, foi possível apurar-se que os três suspeitos agiam de forma organizada, adquirindo o produto estupefaciente no distrito do Porto para comercializar no concelho de Aveiro”, refere nota da GNR.

No decorrer das diligências policiais, os militares da GNR realizaram duas buscas domiciliárias e duas em viaturas, que culminaram na apreensão de 33 doses de cocaína, 13 doses de heroína, 22 doses de haxixe, 2.223 euros em numerário e diverso material relacionado com a atividade de trafico de estupefacientes.

As duas detidas foram presentes ontem, dia 7 de outubro, ao Tribunal Judicial de Aveiro, onde lhes foi aplicada a medida de coação de apresentações no posto policial da respetiva área de residência.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Aveiro.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro.