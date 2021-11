Agriloja abre, dia 4, em Anadia

Agriloja abre, em Anadia, nova loja de 1400m2 e conta com o apoio de uma equipa composta por 10 colaboradores para dar resposta às necessidades dos consumidores.

A Agriloja abre em Anadia, no próximo dia 4 de novembro, a sua 29.ª loja com o conceito que a caracteriza e as soluções para quem se dedica aos animais e plantas.

Situada no IC2 em Peneireiro/Aguim, esta nova loja de 1400m2 conta com o apoio de uma equipa composta por 10 colaboradores para responder às necessidades dos consumidores da região com soluções “Faça você mesmo” e Profissional.

Com soluções para a Agricultura, Jardim, Pecuária, Animais de Estimação, Bricolage e Casa, disponibiliza uma vasta e diversificada gama de produtos para quem se dedica aos animais de estimação e de pecuária, bem como aos espaços de jardim e à cultura e tratamento agrícola.

“A Agriloja reforça assim a sua presença na região de Aveiro e continua a investir na expansão nacional da sua rede de lojas com o compromisso de garantir a satisfação diária das necessidades do cliente com diversidade de soluções ao melhor preço”, refere nota de imprensa da Agriloja.