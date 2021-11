Banco de Voluntariado de Anadia procura voluntários

O Banco Local de Voluntariado de Anadia (BLVA), coordenado pela Câmara Municipal de Anadia, está à procura de voluntários para apoio ao estudo acompanhado (áreas de Matemática/Físico-Quimíca Português e Inglês) e para apoio à terceira idade em contexto institucional.

O BLVA é dinamizado pela Câmara Municipal de Anadia, juntamente com o Centro Social, Cultural e Recreativo da Freguesia de Avelãs de Cima e com o Centro Social, Cultural e Recreativo de Poutena, e conta, neste momento, com o apoio de 45 voluntários que, face ao contexto de pandemia por Covid-19, não se encontram na sua maioria a exercer voluntariado, revela a autarquia em nota de imprensa.

Com sede no Centro Cultural de Anadia, no Vale Santo, o banco é um espaço de encontro entre pessoas que expressam vontade de ajudar o próximo em regime de voluntariado, bem como de entidades promotoras que reúnam condições para integrar estes voluntários.

“No que respeita ao apoio ao estudo, que o banco vem dinamizando há já alguns anos, tem procurado contribuir para a promoção do sucesso escolar de alunos oriundos de contextos socioeconómicos desfavorecidos. No presente ano letivo, o BLVA precisa da colaboração de voluntários que se proponham dar continuidade a esta tarefa”, avança aquela nota, onde se lê também que, “na área da terceira idade o exercício de voluntariado torna-se imprescindível para potenciar diversas atividades lúdicas que potenciam o envelhecimento ativo e o combate à solidão”.

As informações sobre o BLVA estão disponíveis em www.cm-anadia.pt (Serviços > Ação Social) e os interessados em aderir a mais esta iniciativa solidária deverão contactar o banco através do endereço de correio eletrónico : redesocial.m.anadia@gmail.com.