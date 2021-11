Biblioteca Municipal da Mealhada assinalou 17 anos

A Biblioteca Municipal da Mealhada assinalou, esta segunda-feira, o 17.º aniversário. Com mais de 8 mil utilizadores, este espaço tem procurado ir ao encontro das necessidades da população com iniciativas inovadoras, como sejam o alargamento de horários em tempo de exames ou o serviço ao domicílio.

São 17 anos com um contributo imenso para a cultura, a educação e a cidadania no concelho da Mealhada, “prestando um serviço inovador e que procura ser disponível aos seus utilizadores”, sublinhou Gil Ferreira, vereador com os pelouros da Cultura e da Educação, antes do simbólico cortar do bolo de aniversário.

Os exemplos desta postura de “disponibilidade e relação com a comunidade são diversos”, desde o alargamento do horário nos períodos de exames, possibilitando aos estudantes um local tranquilo e acolhedor para os seus estudos, ao serviço ao domicílio, implementado no primeiro ano de pandemia, que possibilita aos utilizadores requisitarem e receberem os seus livros, vídeos ou documentos, tranquilamente em casa.

A Feira de Troca de Livros Usados, que decorreu durante todo o mês de novembro, é outra iniciativa que registou grande adesão do público.

A Biblioteca Municipal da Mealhada abriu ao público a 29 de novembro de 2004. Tem diversas áreas, nomeadamente secção de leitura geral, secção infantojuvenil, sala polivalente, mediateca e zona de leitura de jornais. No seu dia-a-dia, disponibiliza vários serviços e experiências, na sua maioria gratuitos, como workshops, exposições, colóquios e atividades direcionadas à população infantil ou idosa, como sejam a hora do conto ou o Cineclube.