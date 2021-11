Bicicletas e produtos de arame dominam vendas da Bairrada no exterior

Informação completa sobre os principais bens exportados pelas empresas da Bairrada na Revista 500 Maiores Empresas, distribuída esta semana com o Jornal da Bairrada.

A Região da Bairrada possui uma grande variedade de atividades exportadoras – mais de 80 acima de um milhão de euros, segundo esta análise – o que lhe permite resistir melhor em momentos de crise, como o resultante da pandemia de Covid-19.

A “Fabricação de bicicletas e veículos para inválidos”, área assim designada na Classificação de Atividades Económicas (CAE), lidera a tabela de exportações da Região da Bairrada, no período de janeiro a agosto deste ano, com 92,7 milhões de euros, a curta distância da “Fabricação de produtos de arame”, que inclui artigos como arame farpado, telas, redes, grades ou pregos, com menos 704 mil euros.

O “Comércio por grosso de minérios e de metais”, com 72,8 milhões de euros, fecha o pódio dos setores mais exportadores, com mais 10 milhões que a “Fabricação de ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica”, e ainda mais distante das “Outras indústrias transformadoras diversas”, que exportaram 43,3 milhões.

No caso da “Fabricação de artigos de uso doméstico de faiança, porcelana e grés fino”, as vendas no exterior correspondem a 41,3 milhões de euros nos primeiros oito meses deste ano, enquanto a “Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis” atingiu os 39,4 milhões.

