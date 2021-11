Câmara da Mealhada aprova bolsas de estudo e apoio para Agrupamento de Escolas

A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião do Executivo Municipal, a atribuição de 19.970 euros destinados a bolsas para alunos do ensino secundário e do superior. Aprovou ainda a atribuição de um subsídio de 9.300 euros ao Agrupamento de Escolas da Mealhada (AEM).

O Executivo Municipal aprovou a atribuição de dez bolsas de estudo para alunos do ensino secundário, de 1.000 euros cada e igual número para bolsas de estudo para alunos do ensino superior, no valor de 697 euros cada. Aprovou ainda três bolsas de mérito para alunos do ensino secundário.

O subsídio aprovado para o AEM, de 9.300 euros, destina-se à aquisição de material escolar e de apoio à atividade pedagógica no 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB) à promoção e apoio ao desenvolvimento de atividades lúdicas e pedagógicas nos Jardins de Infância (JI). Cada escola receberá 82,50 euros por cada turma, acrescido de 9 euros por aluno, enquanto no JI, cada turma recebe 55 euros, acrescidos de 6 euros por aluno.

Foi ainda aprovado um subsídio de 1800 euros ao Centro Recreativo Cultural e Desportivo do Travasso, destinado à aquisição de duas mesas profissionais para a prática de ténis de mesa.