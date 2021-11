Cartão Jovem de Oliveira do Bairro com regulamento aprovado

O Cartão Jovem Municipal de Oliveira do Bairro, que será digital, resulta de uma parceria do município com a MOVIJOVEM.

O Cartão Jovem Municipal de Oliveira do Bairro vai, finalmente, avançar. O projeto, “que já tinha barbas” e sugerido inúmeras vezes pelo Conselho Municipal da Juventude (CMJ), ganhou forma com a aprovação do seu regulamento, no decorrer na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, na noite da passada segunda-feira, dia 15.

A proposta de regulamento, apresentada pela vereadora do Pelouro da Juventude, Susana Martins, foi aplaudida naquela sessão pelo facto de começar a deixar de ser intenção e passar à ação, perspetivando uma abrangência enorme em termos de vantagens para os jovens do concelho.

O Cartão Jovem Municipal de Oliveira do Bairro, que será digital, resulta de uma parceria do município com a MOVIJOVEM – Mobilidade Juvenil, assegurando à partida mais benefícios a nível nacional e na Europa, que se juntarão às vantagens nos serviços municipais (desporto, cultura e turismo) e do comércio local, que será desafiado a ser parceiro deste projeto ao oferecer descontos aos jovens.



A Assembleia Municipal prossegue esta quinta-feira. Saiba mais aqui ou na edição impressa de 18 de novembro.