Concerto aborda desigualdade de género com “Mulheres na Música”

Adhara Duo estará no Conservatório de Música da Bairrada (Troviscal), no primeiro domingo de novembro, dia 7, às 17h.

Mariana Moita (violino) e Lara Martinez (piano) são as protagonistas do penúltimo concerto da Temporada 2021 do Círculo de Cultura Musical da Bairrada (CCMB). O Adhara Duo estará no Conservatório de Música da Bairrada (Troviscal), no primeiro domingo de novembro, dia 7, às 17h.

O concerto intitula-se “Mulheres na Música”, sendo o programa constituído exclusivamente por música de mulheres: Alicia de Larrocha, Louise Farrenc e Clara Schumann. Nestes tempos em que se continua a fazer sentir de forma por vezes dramática na sociedade, a ancestral desigualdade de género, esta é mais uma forma de chamar a atenção para esse facto.

Os espectadores terão assim oportunidade de assistir a um concerto no feminino repleto de virtuosismo e elegância, com um reportório de alto nível e raramente interpretado nas salas de concerto.

A entrada é gratuita mas está sujeita a marcação de lugares. As reservas devem ser feitas através do e-mail do Círculo (ccmbairrada@gmail.com), indicando o nome e o número de lugares pretendidos.