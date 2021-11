Covid-19: Bairrada regista mais 84 casos ativos em três dias

Na terça-feira, eram 297 os casos ativos nos seis concelhos da Bairrada; agora, são já 381. Oliveira do Bairro aumentou para mais do dobro, passando de 17 para 35 casos de infeção.

Continua a subir o número de casos ativos de Covid-19 na nossa região. Em apenas três dias, passou-se de 297 casos ativos para 381.

Águeda tem agora 79 casos ativos, mais 26 do que na passada terça-feira.

Já Anadia, tem mais 3 casos, passando de 70 para 73.

Oliveira do Bairro é um dos concelhos onde o número de casos mais subiu, passando de 17 para 35 casos ativos.

Em Vagos temos 49 casos ativos, quando três dias antes eram 42. Número de casos ativos no AcES do Baixo Vouga

No que respeita à situação epidemiológica no AcES do Baixo Mondego, Cantanhede aumentou o número de casos ativos de Covid-19 de 74 para 93. Já na Mealhada registaram-se mais 8 casos nos últimos dias, passando de 41 para 49 casos ativos.