Enoturismo da Bairrada em debate no Biocant Park (Cantanhede)

O Biocant Park, em Cantanhede, vai ser palco, na próxima sexta-feira, dia 12 de novembro, de um seminário subordinado à temática “Qualificar a Oferta Enoturística da Bairrada – Um Desafio Emergente”.

Numa iniciativa do Município de Cantanhede, com apoio da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, Turismo do Centro de Portugal, Comissão Vitivinícola da Bairrada e Associação Rota da Bairrada, o debate, nessa tarde, vai fazer-se em torno de uma estratégia para acentuar a dinamização de uma atividade com grande potencial na região da Bairrada.

Programa

Na abertura, marcada para as 15h, estarão presentes a autarca Helena Teodósio, Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal e Emílio Torrão, presidente da CIM Região de Coimbra.

Seguem-se, ao longo da tarde, seis painéis:

15h30 – Enogastronomia no contexto da Região Europeia de Gastronomia 2021-20022, com Jorge Brito, secretário Executivo da CIM Região de Coimbra;

15h50 – Apresentação do documentário “Patromónio Vitivinícola da Região de Coimbra”, da CIM Região de Coimbra;

16h – Adega Cooperativa de Cantanhede: Um património com potencial enoturístico, por Maria Miguel Manão, diretora de Marketing e Exportação da Adega Cooperativa de Cantanhede e embaixadora do Vinho de Coimbra Região Europeia de Gastronomia;

16h20 – A qualificação da oferta Enoturística da Região Centro, com Pedro Soares, presidente da Rota da Bairrada e presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada;

16h40 – Enoturismo: um desafio que é uma oportunidade, por Beatriz Machado, diretora do Departamento de Marketing e Turismo da Niepoort;

17h – Oportunidades de Financiamento no Setor do Turismo, por Gonçalo Gomes, chefe do Núcleo de Apoio ao Investimento Turístico da Turismo Centro de Portugal;

17h20 – Entrega de prémios do Concurso de Espumantes Bairrada 2021;

18h – Bairrada d’Honra (Comissão Vitivinícola da Bairrada e Associação Rota da Bairrada).