Fernando Castro (AIDA) destaca dinamismo e competências das empresas da Bairrada

Entrevista completa para ler na Revista 500 Maiores Empresas da Bairrada, distribuída esta semana com o Jornal da Bairrada.

A Bairrada é uma região com forte dinâmica industrial. Rica em número de empresas e na diversidade de setores de atividade, a região tem sabido responder aos desafios dos mercados.

Sempre atento às preocupações e anseios das empresas e dos empresários está Fernando Castro, o homem que representa a AIDA – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro.

A inovação, nos processos de fabrico, na comercialização mas sobretudo nos produtos, é um fator chave para a competitividade no mapa global, refere o presidente da AIDA que, nesta entrevista, demonstra de que forma a instituição que lidera tem contribuído para valorizar as nossas empresas e os nossos empresários.

Fernando Castro: “Atualmente, a região da Bairrada conta com um número significativo de empresas, não só de pequena mas também de média e grande dimensão, em setores tradicionais mas também nas tecnologias de ponta, na construção de máquinas, na investigação (a começar pelo Polo do Biocant, em Cantanhede) e na economia circular. Se considerarmos o concelho de Vagos como parte integrante da Bairrada, não podemos esquecer a importantíssima atividade existente no setor das energias renováveis.

A existência destas empresas de “nova geração”, já com alguns anos de atividade e em desenvolvimento, comprova o dinamismo da região, a vontade de estar na linha da frente, a existência de competências para tal e a capacidade de investimento na modernização das instalações.

Mesmo em setores tradicionais, como o agroalimentar, tem-se verificado uma evolução significativa, em que destaco o aparecimento e desenvolvimento da cultura de kiwis, em que o concelho de Oliveira do Bairro lidera.”

