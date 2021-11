Granadas de mão encontradas na Barragem da Gralheira

As autoridades estão a ponderar esvaziar esta barragem do concelho de Anadia para verificar a existência de mais engenhos.

Cinco granadas de mão foram retiradas das águas da Barragem da Gralheira, na Moita, no penúltimo fim de semana de outubro, por duas pescadoras do concelho.

O achado estranho, conseguido através da prática de pesca magnética (com recurso a um íman), trouxe à superfície duas granadas de fumo, duas ofensivas e uma defensiva, usadas em cenário de guerra.

Os engenhos, que se encontravam dentro do invólucro de cartão (já em decomposição), foram retirados da água sem que as pescadoras se apercebessem do perigo dos mesmos.

As autoridades estão a ponderar esvaziar a barragem.

