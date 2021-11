Grupo Alves Bandeira lidera as maiores da Bairrada com negócio 100% nacional

O topo da tabela das 500 maiores empresas da Bairrada pertence à Alves Bandeira, que ocupa o primeiro lugar, e à Petroibérica, que ocupa a segunda posição, ambas do grupo Alves Bandeira. Com sede no concelho da Mealhada, dedicam-se ao comércio a retalho de combustíveis. Em 2020, o volume de negócios das duas ultrapassou os 390 milhões de euros, com um decrescimento de 17% face a 2019. Empregam 536 colaboradores e toda a sua atividade resultou do mercado nacional.

O terceiro lugar da tabela é ocupado pela Fapricela. A empresa de Cantanhede que se dedica à fabricação de produtos de arame vendeu 127 milhões de euros em 2020 (baixou 12% face ao ano anterior) e emprega 367 colaboradores.

As 10 maiores empresas representam 25% do ranking, venderam 913 milhões de euros em 2020 e diminuíram 126 milhões as vendas, empregam 3520 pessoas e os seus resultados líquidos ultrapassaram os 35 milhões de euros. No top 10 cinco empresas são do setor do comércio, quatro são da indústria transformadora e uma é do setor dos transportes.

O concelho de Cantanhede e da Mealhada colocam 3 empresas cada no top 10, Anadia coloca duas e Vagos e Águeda colocam apenas uma. Já Oliveira do Bairro não coloca nenhuma empresa no top 10, mas o décimo primeiro lugar é da Centrauto, empresa com sede neste concelho.

