Mealhada é autarquia “Familiarmente responsável”

O Município da Mealhada foi distinguido, pelo décimo ano, com a Bandeira Verde com Palma, a mais alta insígnia atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR), entidade que premeia as autarquias com “práticas amigas das famílias”.

Desde 2012 que a Mealhada é distinguida pelas políticas em benefício das suas populações, sendo que, desde 2015, recebe a bandeira “com palma”, a mais alta distinção do OAFR, reservada apenas aos municípios que conseguem a bandeira Verde durante, pelo menos, três anos consecutivos.

“É uma distinção importante para a Autarquia. O nosso Setor de Ação Social pode e deve ser um porto de abrigo para as pessoas menos privilegiadas da nossa comunidade. As portas da autarquia devem estar abertas aos munícipes e às suas dificuldades. Só com esta sensibilidade e proximidade para com as pessoas podemos aspirar a ter uma comunidade mais justa e mais forte”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Para a atribuição das bandeiras, o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis analisa a prática dos municípios em 12 áreas, entre as quais o apoio prestado à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, medidas de conciliação entre trabalho e família, serviços básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre e participação social.

Entre as medidas valorizadas estão o pagamento de creches e jardim-de-infância, comparticipação de consultas de oftalmologia e apoio à aquisição de óculos, bancos de medicamentos e comparticipação de medicamentos, oferta de vacinação fora do Plano Nacional de Vacinação, cantinas sociais e cantinas escolares abertas durante os períodos de pausas escolares ou o cheque bebé.