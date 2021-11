Mealhada finalista dos prémios Município do Ano 2021

Nomeação prende-se com a criação do bosque Madiba, na Mata Nacional do Bussaco, um espaço de homenagem a Nelson Mandela.

O Município da Mealhada está nomeado na categoria regional do concurso “Municípios do Ano Portugal 2021” com o projeto “Academia de Líderes Ubuntu”, que surgiu na sequência da criação do bosque Madiba, na Mata Nacional do Bussaco, um espaço de homenagem a Nelson Mandela. A iniciativa, promovida pela Universidade do Minho, através da sua plataforma UM-CIDADES, distingue boas práticas autárquicas em vários domínios de intervenção.

A sexta edição do concurso da Universidade do Minho conta com 27 municípios nomeados, nove distinções regionais, uma intermunicipal e uma nacional. Destes municípios faz parte a Mealhada, que integra a lista de quatro finalistas regionais, a par com Águeda, Figueira da Foz e Vagos, para “Município do Ano Centro 2021” (com mais de 20 mil habitantes), com um projeto que se inspira em modelos de liderança de personalidades como Nelson Mandela, Martin Luther King e Malala Yousafzai.

A Academia de Líderes Ubuntu é um programa que resulta de um protocolo de colaboração entre o Município da Mealhada, o Instituto Padre António Vieira (IPAV) e o Agrupamento de Escolas de Mealhada, que procura transmitir valores como a solidariedade e o sentido de comunidade aos mais novos, com objetivo destes se tornarem agentes de mudança na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Destina-se a jovens entre os 14 e os 18 anos e será implementado nas escolas do referido agrupamento, durante três anos letivos.

Este projeto surgiu na sequência da criação do bosque Madiba, na Mata Nacional do Bussaco, um local que contará a vida de Nelson Mandela em 100 árvores, tendo a árvore n.º 64, da Academia de Líderes Ubuntu, sido plantada por Rui Marques, do IPAV, no passado dia 18 de julho, no âmbito das comemorações do Dia de Nelson Mandela.

O concurso “Municípios do Ano Portugal 2021” visa reconhecer e premiar as boas práticas em projetos implementados pelos municípios com impactos assinaláveis nas vilas, cidades e no território, na economia e na sociedade, que promovam o crescimento, a inclusão e/ou a sustentabilidade. Por outro lado, tem como finalidade colocar na agenda a temática do desenvolvimento integrado dos territórios, focada no papel e ação dos municípios, assim como dar visibilidade e reconhecer, em diferentes categorias, realidades diversas que incluam as cidades, mas também os territórios de baixa densidade nas diferentes regiões do país.

A edição de 2021 contou com 44 candidaturas, que decorreram de 7 de junho a 23 de julho deste ano, e que consistiram na apresentação de um projeto da iniciativa do município (evento, produto, serviço, programa, infraestrutura, equipamento, ação de sensibilização) que tenha produzido um impacto positivo significativo ao nível do território, da economia ou da sociedade.

A cerimónia de entrega dos prémios do concurso “Municípios do Ano Portugal 2021” terá lugar no dia 2 de dezembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, Madeira.