Mega projeto vai ordenar o trânsito e tornar Oiã mais segura e aprazível

A zona central da Vila de Oiã vai ser alvo de uma intervenção profunda com vista à sua requalificação a vários níveis, começando pelas infraestruturas de eletricidade e água e terminando na criação de espaços verdes, passeios, revitalização das vias e regulamentação de trânsito.

O projeto de arquitetura para este mega projeto – a desenvolver em várias fases e suportado pelos cofres da autarquia – foi apresentado à população na passada quarta-feira, dia 10, levando largas dezenas de pessoas ao auditório da freguesia.

Este primeiro esboço do projeto foi dado a conhecer pelo presidente da Câmara e equipa técnica responsável, surgindo depois da, também, requalificação da Escola EB 2.3 Fernando Peixinho e da intenção de abertura do Largo do Cruzeiro à sede da Junta, que será um dos principais investimentos no âmbito dos melhoramentos previstos.

