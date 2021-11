O nosso fado, a vida e a morte… no primeiro romance de Ricardo Regalado

Ricardo Regalado surpreendeu e emocionou quem marcou presença no IEC, no sábado, 30 de outubro, para o primeiro contacto com o seu primeiro romance. “Teremos ficado para sempre nessa noite” é um livro “que inspira”, diria sobre ele Belino Costa, que se “recusou” a apresentá-lo, antes a aconselhá-lo. “Trata-se de um livro que me enche de sensações boas, porque é um livro cheio de poesia. É um livro íntimo, mas que é verdadeiro, é sentido.” Fala “sobre a condição humana, sobre o nosso destino, a nossa passagem, de como a nossa vida é efémera. É um livro sobre a vida e sobre a morte, é sobre as aldeias onde nascemos, os ruídos que nos rodeiam, as pessoas que nos marcam”.

Belino Costa – jornalista, escritor, investigador – propôs à vasta plateia que preenchia a sala repleta de livros do Instituto de Educação e Cidadania, que “leiam este livro, mas adotem esta perspetiva, de saborear a leitura. E ao autor disse o mais belo verso da tarde: “A tua prosa é um belo poema.”

Representando a Promob mas sobretudo como sua amiga, Eduarda Mota usou uma expressão do próprio autor para o descrever: “Será para sempre um sonhador”. Porém, levando uma vantagem sobre os outros, pois “além de sonhar, ele cria e faz”.

Ricardo Regalado confessaria, então, que quando começou a escrever este livro, não tinha ideia de o apresentar, sequer de o publicar. “Comecei a escrevê-lo há cinco ou seis anos porque precisava dele, precisava de o escrever. Havia coisas que precisava de resolver, relativamente à vida, à infância, à morte… e escrever ajuda. Se escrevêssemos mais, resolvíamos muitos problemas”, adiantou, sob a forma de conselho.

