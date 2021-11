Poiares Maduro será confrade de honra dos Enófilos da Bairrada

Após a pandemia, que impediu a realização nos moldes habituais do Grande Capítulo da Confraria dos Enófilos da Bairrada, a cerimónia maior desta instituição fundada em 1979 regressa em 2021 aos grandes momentos.



Conforme manda a tradição, no próximo dia 27 de novembro, o Palace Hotel do Bussaco receberá várias dezenas de confrades neste evento, que terá como momento mais solene a entronização dos Confrades Efetivos, de Mérito e o Confrade de Honra.



Este ano, a escolha do Confrade de Honra, escolhido por unanimidade em Assembleia de Confrades realizada no dia 15, recaiu em Miguel Poiares Maduro.



Poiares Maduro é Professor da Catédra Vieira de Almeida da Global School da Universidade Católica de Lisboa. Foi Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional de 2013 a 2015.

Em 2010 foi distinguido com o Prémio Gulbenkian de Ciência. O seu livro mais recente é Democracy in Times of Pandemic (com Paul Kahn).