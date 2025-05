Dia Internacional dos Museus com visitas gratuitas ao Museu Militar do Bussaco

O Museu, próximo do monumento aos combatentes da Guerra Peninsular, tem expostas valiosas coleções que remetem para a batalha napoleónica do Bussaco, como peças e utensílios de Índole militar do início do séc. XIX.

A Câmara Municipal da Mealhada e o Museu Militar do Bussaco vão assinalar o Dia Internacional dos Museus, no próximo fim de semana, dias 17 e 18 de maio, com visitas guiadas gratuitas àquele Museu dedicado às Invasões Napoleónicas.

Para assinalar esta data, o Museu Militar do Bussaco irá funcionar em horário alargado, no sábado, das 10h às 12h30 e das 14h às 22h, e no domingo, das 10h às 12h30 e das 14h às 17h, para que os visitantes usufruam de mais tempo para explorar as suas coleções e herança da época das invasões napoleónicas.

Além das visitas de acesso livre às exposições permanentes, o Museu tem agendadas duas visitas guiadas, que darão a conhecer os episódios históricos, os artefactos militares e as histórias humanas que marcaram este período. Esta iniciativa visa reforçar o papel dos museus como espaços vivos de aprendizagem, preservação da memória e promoção da cidadania. A primeira visita será uma experiência noturna e realiza-se no dia 17, às 20h, e a segunda decorrerá no dia 18, às 15h.

O Museu Militar do Bussaco foi inaugurado no dia 27 de setembro de 1910, pelo Rei D. Manuel II, no âmbito das Comemorações do Primeiro Centenário da Batalha do Bussaco.

O Museu, situado junto à cerca da Mata Nacional do Bussaco e bem próximo do monumento aos combatentes da Guerra Peninsular, tem expostas valiosas coleções que remetem para esta batalha napoleónica, como peças e utensílios de Índole militar do início do séc. XIX, pequenas figuras uniformizadas, guiões e medalhas, cartas militares e topográficas do terreno.

O seu espólio conta, ainda, com uma mostra de uniformes e de gravuras de momentos da Batalha do Bussaco. Em destaque está uma peça de artilharia que foi usada nesta batalha acompanhada da respetiva guarnição de fogo.

O Museu é propriedade do Exército Português.