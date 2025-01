PSD quer que Guilherme Duarte abandone a presidência da Fundação Mata do Bussaco

O PSD Mealhada está preocupado com a aplicação de 600 mil euros do Fundo Ambiental e os destinos da Mata do Bussaco, por quanto, o presidente da Fundação, Guilherme Duarte, é, agora, o candidato pelo PS à autarquia.

O PSD Mealhada apelou “à consciência do Dr. Guilherme Duarte”, candidato do PS à Câmara Municipal nas próximas autárquicas, que coloque à disposição o seu lugar de presidente da Fundação Mata do Bussaco (FMB).

Em comunicado, o presidente da Comissão Política do PSD Mealhada, António Baptista Pires, afirma que Guilherme Duarte “não tem as mínimas condições de se manter no cargo”, principalmente agora que acaba de ser aprovado o financiamento do Fundo Ambiental, atribuído à FMB, para requalificação e melhoria das condições de visitação, no montante de 600 mil euros. “Este investimento é sinónimo da preocupação e vontade de valorização do nosso património, e deve-se exclusivamente ao Grupo Parlamentar do PSD e aos deputados eleitos pelo PSD do distrito de Aveiro e ao atual governo, que garantiram a sua aprovação, no âmbito da votação do Orçamento de Estado.” No entanto, o PSD Mealhada está preocupado “com a sua aplicação e os destinos da Mata do Bussaco, por quanto, o presidente da Fundação, Guilherme Duarte, que tem a responsabilidade de gestão é, agora, o candidato pelo Partido Socialista à autarquia”.

Para o PSD, “será incompatível gerir as duas situações e, como achamos que não irá prescindir da candidatura pelo seu partido político, que coloque o lugar na FMB à disposição”, apela, exigindo ainda que Guilherme Duarte divulgue “com clareza” se, ao vencer a eleição, “deixará a instituição e, se no caso de perder, se manterá ou não no cargo”. De qualquer forma, considera António Baptista Pires, “a Mata do Bussaco será sempre secundarizada, será sempre um projeto preterido em função de outro”.

Para o PSD, a Fundação foi criada “para proteção do maior ex-líbris da região, [património que se] impõe o dever de potenciar e a competência de gerir de forma contínua, sem que objetivos pessoais ou político-partidários atropelem” a sua boa continuidade.

Contactado por JB, Guilherme Duarte não quis tecer quaisquer comentários ao comunicado do PSD.