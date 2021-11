Principais causas dos incêndios deste ano são uso negligente e fogo posto

O uso negligente do fogo (queimadas) e fogo posto foram as causas da maior parte dos incêndios rurais registados este ano, apontou esta quarta-feira o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Os dados do último relatório provisório daquele entidade , referentes ao período entre 1 de janeiro e 15 de outubro, assinalam que as causas mais frequentes dos incêndios em 2021 são uso negligente do fogo (47%) e o incendiarismo – imputáveis (23%).

Os mesmos dados apontam que naquele período deflagraram 7.610 incêndios rurais que resultaram em 27.118 hectares de área ardida, sendo o valor mais reduzido em número de incêndios e o segundo valor mais reduzido de área ardida da última década.

O ICNF aponta também que os distritos com maior número de incêndios este ano são o Porto (1.297), Braga (688) e Lisboa (667), enquanto o distrito mais afetado em área ardida é Faro, com 9.268 hectares, cerca de 34% da área total ardida até à data, seguido de Vila Real com 4.041 hectares (15% do total) e de Braga com 2.117 hectares (8% do total).