Segunda edição do Projeto 5 lançada em Águeda

Haverá espetáculos multidisciplinares, novas linguagens artísticas e culturais com recurso a videomapping e videografia, em 5 Municípios da Região Centro, onde se inclui Águeda.

A segunda edição do projeto de Cultura em Rede – “5 Municípios, 5 Culturas, 5 Sentidos”, vulgo Projeto 5, acaba de ser oficialmente lançada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda.

No âmbito do “intercâmbio de culturas e sentidos” serão apresentados 20 espetáculos que vão entrar em itinerância pelos Municípios de Águeda, Idanha-a-Nova, Óbidos, São Pedro do Sul e Seia.

Será ainda realizada uma coprodução artística entre a comunidade destes 5 Municípios e uma reputada companhia nacional, que levará 5 espetáculos a este vasto território, um por cada Município, pela valorização do património material e imaterial.

As iniciativas relacionadas com o projeto irão decorrer ao longo de todo o ano 2022. O investimento é de 290.496,70 euros, 100% cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

“Pretendemos que a Cultura esteja mais próxima dos cidadãos, captar mais visitantes para os nossos concelhos e também dar a conhecer as nossas associações e o melhor que se faz localmente”, enfatizou Edson Santos no arranque da apresentação do Projeto 5.

Numa primeira fase do projeto, decorrerá um período de residências artísticas onde irão participar agentes culturais de cada um dos Municípios, envolvendo desta forma a comunidade de forma direta no desenvolvimento do projeto. Após o período de residência artística, o projeto artístico criado entra em itinerância, originando espetáculos sociocomunitários, estimulando a inclusão social, o acesso à cultura e a formação e qualificação de públicos.

Nova dinâmica artístico-cultural a 5

Os 5 Municípios que constituem esta rede cultural notabilizam-se no contexto territorial da Região Centro, e até nos contextos nacional e internacional, pelas práticas artísticas e culturais que promovem e dinamizam e lhes conferem identidade, a saber:

– O Município de Águeda pela Cultura Criativa e pela forma inovadora como promove a cultura e dinamiza eventos diferenciadores e mobilizadores;

– O Município de Idanha-a-Nova pela Cultura Musical com a atribuição da classificação “Idanha-a-Nova, City of Music”, a cidade criativa da UNESCO que representa um reconhecimento do património e dinamismo cultural do território ligado à produção musical;

– O Município de Óbidos pela Cultura Literária e na integração na rede de cidades criativas da literatura UNESCO, constituindo-se como um Município de referência para outros territórios no que diz respeito à promoção cultural de espaços históricos;

– O Município de São Pedro do Sul pela Cultura Feminina e pelo trabalho desenvolvido na valorização da identidade etnográfica e cultural única de autoria feminina, como é exemplo o Canto Polifónico Feminino, candidato agora a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO;

– O Município de Seia pela Cultura Cinematográfica e pela forma como tem projetado o território a nível nacional e internacional com a realização, ininterrupta de um dos mais antigos festivais de Cinema Ambiental do Mundo, o CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela.

De ressalvar a entrada do Município de Seia nesta rede e a saída da Lousã. Não obstante a sua saída, este município tem interesse em dar continuidade à parceria face aos resultados positivos obtidos através da Rede e que foram cruciais para o aumento dos fluxos turísticos, para a valorização do património e para o estabelecimento de parcerias entre os vários agentes culturais que irão perdurar no longo prazo.