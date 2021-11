Tiago Matias lança CD inédito “Cifras de Viola”

“Cifras de Viola” é o mais recente trabalho discográfico de Tiago Matias.

Editado pela Arte das Musas, o CD está à venda nas lojas FNAC e Museus Nacionais da rede da Direção Geral do Património Cultural desde o dia 1 de dezembro. O disco é patrocinado pelo Ministério da Cultura e apoiado pela Antena 2.

O lançamento contempla uma digressão, nos primeiros dias de dezembro:

1 de dezembro (18h) – Museu Nacional da Música (Lisboa)

2 de dezembro (16h) – Museu Nacional de Frei Manuel do Cenáculo (Évora)

3 de dezembro (21h30) – Capela de São Miguel (Coimbra), integrado no Ciclo Orphika

4 de dezembro(16h30) – Museu Nacional de Soares dos Reis (Porto)

As 14 obras gravadas em “Cifras de Viola” provêm do Manuscrito Musical 97 da Biblioteca da Universidade de Coimbra – “Cifras de Viola por varios autores recolhidas pelo licenciado Joseph Carneyro Tavares Lamecense” – datado do início do século XVIII. O manuscrito contém mais de 200 obras para guitarra barroca (viola de 5 ordens), sendo a sua maioria música inédita, de autores (ainda) desconhecidos.

A compilação é a maior que se conhece em todo o mundo para guitarra barroca, tendo um grande valor artístico e histórico. Esta é a primeira gravação áudio deste repertório.

“A dificuldade na transcrição das obras justifica, em parte, a inexistência de gravações a solo deste repertório. Este facto motivou-me ainda mais para fazer este registo”, esclarece o músico e diretor do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol (Oliveira do Bairro), que adianta, por outro lado, que transcreveu um grande número de obras do manuscrito ao longo dos últimos anos, de estilos e autores variados, de forma a conhecer o repertório desta compilação de forma abrangente.

“A seleção final das 14 obras presentes neste disco contou com a colaboração de Pablo Zapico, que dividiu comigo a coautoria das transcrições nesta última fase”, afirma ainda Tiago Matias.